«Известия»: запас иностранных крепких алкогольных напитков может кончиться к декабрю

Запас зарубежных крепких алкогольных напитков может закончиться к декабрю. Такой прогноз сообщил источник изданию «Известия».

Прежде всего под угрозой запасы виски Dewars и Jack Daniels, рома Bacardi и ликера Baileys.

Источник указал, что «представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40 %». Другие категории алкогольной продукции иностранных марок сократились — на 35%.

Как пишет издание, сейчас сети распродают свои складские остатки. Далее прогнозируется дефицит.

В крупных федеральных сетях, сообщают «Известия», заканчиваются виски Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Также на исходе европейские бренды коньяка и текилы.