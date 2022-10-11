«Известия»: запас иностранных крепких алкогольных напитков может кончиться к декабрю

close
100%
Depositphotos

Запас зарубежных крепких алкогольных напитков может закончиться к декабрю. Такой прогноз сообщил источник изданию «Известия».

Прежде всего под угрозой запасы виски Dewars и Jack Daniels, рома Bacardi и ликера Baileys.

Источник указал, что «представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40 %». Другие категории алкогольной продукции иностранных марок сократились — на 35%.

Как пишет издание, сейчас сети распродают свои складские остатки. Далее прогнозируется дефицит.

В крупных федеральных сетях, сообщают «Известия», заканчиваются виски Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Также на исходе европейские бренды коньяка и текилы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть