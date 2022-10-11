Назван новый подход к формированию финансовый подушки безопасности

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода. Она указала на подход к формированию «подушки безопасности». По ее словам, подход к этому делу в последнее время изменился, пишет «Прайм».

Классически считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, на которую семья может прожить три-шесть месяцев. Ващелюк добавила, что средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады.

В связи с событиями в мире, финансовый аналитик считает, что лучше держать и деньги сверх этой суммы. Они могут понадобится, чтобы покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и другие крупные, но срочные расходы.