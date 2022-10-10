Швеция не намерена допускать РФ к расследованию диверсий на «Северном потоке»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France Presse.

По ее словам, в Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер.

Андерссон добавила, что власти Швеции готовят официальный ответ на письмо российского премьер-министра Михаила Мишустина, который обратился к Швеции с просьбой об участии России в расследовании ЧП на «Северных потоках».

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия усилит защиту подводных интернет-кабелей в рамках плана по улучшению функционирования критически важной инфраструктуры Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также призвала провести стресс-тесты европейской инфраструктуры, выявить слабые места и подготовить план на случай сбоев в работе критически важных объектов.