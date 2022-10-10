«Газпром» напомнил, что уже находил на «Северном потоке» взрыватель НАТО в 2015 году

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что на «Северном потоке» уже несколько лет назад происходил инцидент со взрывными устройствами НАТО. Его цитирует пресс-служба «Газпрома».

«Случай хорошо известен, — шестого ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток - 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», — сказал Куприянов в эфире телеканала «Россия-24». Точка обнаружения устройства — 651-й километр, глубина 40 метров.

Куприянов напомнил, что семь лет назад взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские ВС, транспортировка газа вскоре была возобновлена, а НАТО в свою очередь заявило о том, что подводный взрыватель «потерялся на учениях».

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием нескольких взрывов.

Посольство России в Дании допустило проведение собственного расследования инцидентов на газопроводах.