Экс-министр энергетики США счел капитуляцией топливную стратегию Байдена

close
100%
Adnan Abidi/Reuters

Топливная политика администрации президента США Джо Байдена привела страну к полной зависимости от поставок иностранных энергоресурсов. Об этом написал американский экс-министр энергетики и бывший губернатор Техаса Рик Перри в статье для Fox News.

«Энергетический хаос в Америке — это вина Байдена. Его война с американской энергетикой заставляет просить у зарубежных стран нефть вместо бурения на территории США. Уже дважды президент Соединенных Штатов умолял Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прийти на помощь американской экономике, и дважды его отвергали», — написал Перри.

По его мнению, «бездумные попытки» Вашингтона искусственно зафиксировать цены на топливо наводнили рынок резервным стратегическим запасом американской нефти. Несмотря на летнее сезонное снижение, они все еще остаются на достаточно высоком уровне.

«Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность», — заключил Перри.

10 октября сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна предложили властям США законопроект, предусматривающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии. Предполагается, что эта мера должна заставить Эр-Рияд изменить свою политику по добыче нефти в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия на встрече альянса приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, что должно повысить биржевые сырьевые цены в обозримом будущем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть