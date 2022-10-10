Экс-министр энергетики США счел капитуляцией топливную стратегию Байдена

Топливная политика администрации президента США Джо Байдена привела страну к полной зависимости от поставок иностранных энергоресурсов. Об этом написал американский экс-министр энергетики и бывший губернатор Техаса Рик Перри в статье для Fox News.

«Энергетический хаос в Америке — это вина Байдена. Его война с американской энергетикой заставляет просить у зарубежных стран нефть вместо бурения на территории США. Уже дважды президент Соединенных Штатов умолял Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прийти на помощь американской экономике, и дважды его отвергали», — написал Перри.

По его мнению, «бездумные попытки» Вашингтона искусственно зафиксировать цены на топливо наводнили рынок резервным стратегическим запасом американской нефти. Несмотря на летнее сезонное снижение, они все еще остаются на достаточно высоком уровне.

«Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность», — заключил Перри.

10 октября сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна предложили властям США законопроект, предусматривающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии. Предполагается, что эта мера должна заставить Эр-Рияд изменить свою политику по добыче нефти в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия на встрече альянса приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, что должно повысить биржевые сырьевые цены в обозримом будущем.