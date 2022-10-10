Россияне вдвое реже стали досрочно гасить микрозаймы после объявления частичной мобилизации

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В сентябре 2022 года доля досрочно погашенных гражданами микрозаймов снизилась почти вдвое. Это следует из анализа, сделанного сотрудниками сервиса альтернативного кредитования Moneyman, поступившего в «Газету.Ru».

Речь идет о так называемых «займах до зарплаты» — на сумму до 30 тыс. руб. и сроком до 30 дней. В августе доля досрочных погашений таких микрокредитов составляла 8%. В сентябре показатель упал до 3,7%.

Аналитики отмечают, что спад досрочных погашений в сентябре повторяет тренд полугодовалой давности. Тогда после начала специальной военной операции на Украине заемщики тоже стали резко хуже досрочно оплачивать микройзаймы: в феврале 2022 года их доля составляла 8,8%, а в марте – лишь 4,7%. В апреле раньше срока гасились 3,5% займов до зарплаты, затем показатель рос вплоть до августа.

По мнению гендиректора Moneyman Сергея Весовщука, тенденция объясняется опасениями россиян, выросшими после объявления частичной мобилизации.

«Из-за частичной мобилизации и новой волны социальной неопределенности произошел откат к значениям апреля. Люди также ожидают дальнейшего ухудшения экономической обстановки. Это не признак ухудшения качества клиентской базы — костяк тех, кто погашает займы досрочно, более чем на 75% состоит из проверенных повторных клиентов. Однако даже они сейчас предпочитают «придерживать» денежные средства. На данный момент мы не ожидаем восстановления показателя в текущем году выше уровня 5%», — считает эксперт.

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