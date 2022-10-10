iDNES: Норвегия решила не вспоминать европейскую солидарность, продавая газ задорого

Норвежцы в 2022 году получают рекордные доходы от продажи газа, при этом европейцы считают, что их союзники поступают некрасиво. Об этом сообщает iDNES.

Норвегии в этом году улыбнулась удача и в этом году она заработает на продаже газа в несколько раз больше, чем в прошлом. Однако страна столкнулась с выбором: солидарность иди жадность. При этом к солидарности Норвегия относится не лучшим образом, желая заработать побольше, отметили в публикации.

По данным издания, цены на газ в мире многократно выросли, поэтому чистая прибыль Норвегии будет на уровне €94 млрд. При этом многие страны Европы возмутились сложившейся ситуации и просто не хотят закупаться по высокой цене. В Еврокомиссии же обсуждают предельные цены для Норвегии, однако страна никак на это не реагирует.

Автор статьи указал, что возмущения европейских стран кажутся истерикой тех, кто остался в безвыходной ситуации. Однако аргументы о жадности, все-таки, также звучат весьма логично.

9 октября на сайте Norskpetroleum сообщалось, что доходы от нефтегазового сектора в Норвегии по итогу 2022 года будут выше в четыре раза, чем по итогам 2021 года. В публикации указали, что доход от нефтегазового сектора в 2022 году будет на уровне 1,17 трлн крон (более $109 млрд).