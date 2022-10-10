Швеция временно прекратила поставки электроэнергии в Польшу из-за неисправности

Подача электроэнергии из Швеции в Польшу на время была приостановлена из-за неисправности на одной из шведских станций. Об этом сообщает RMF FM.

По словам представителей шведского оператора энергосетей Svenska kraftnat, авария произошла ночью 10 октября в трансформаторной станции в Швеции из-за того, что масло было на низком уровне. Теперь же этот уровень постепенно восстанавливается.

Там также добавили, что есть надежды на скорое возобновление работы станции.

6 октября министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше во время эфира на радиостанции RTL заявила, что французским предприятиям придется самостоятельно определять меры для экономии электроэнергии на фоне буйствующего в Европе кризиса.

До этого аналитик издания Bloomberg Хавьер Блас писал, что Европа провалила свой первый зимний тест на энергосбережение из-за европейцев, которые отказались экономить газ. По его словам, спрос на газ у населения Европы сезонный. При этом никто не знал, как отреагируют жители на призыв экономить. Однако первые заморозки показали, что люди не готовы уменьшать потребление энергии.