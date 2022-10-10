Нобелевскую премию в области экономики вручили за исследование банков

Нобелевская премия по экономике в 2022 году была получена американскими специалистами Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дибвигу за исследования банков и финансовых кризисов. Об этом заявили во время объявления победителей премии.

«Лауреаты этого года по экономике Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно в период финансовых кризисов, а также понимание того, как регулировать финансовые рынки», — отметили в публикации.

Там также добавили, что вышеуказанные специалисты смогли улучшить понимание роли банков в экономике, в частности, во время экономических потрясений.

В конце ноября 2021 года соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон заявил, что создателю биткоина Сатоши Накамото необходимо вручить Нобелевскую премию по экономике за создание этой криптовалюты.