Аналитик Оганезов объяснил падение акций «Газпрома» будущими выплатами дивидендов

Акции «Газпрома» обвалились в цене на Мосбирже утром 10 октября из-за того, что в пятницу был последний день, когда бумаги можно было купить для получения дивидендов за текущий год. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

«Произошла дивидендная отсечка. «Газпром» выплачивает дивиденды в размере 51,03 рубля с акции, что составляет 26,15% дивидендной доходности к цене закрытия пятницы. 7 октября был последний торговый день, когда можно было купить акции компании, чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды», — пояснил Оганезов.

По его словам, в подобном ценовом разрыве между окончанием предыдущей торговой сессии и началом новой нет ничего необычного.

«На российском рынке дивидендные гэпы происходят всегда, это стандартное явление. Такие ситуации случаются, потому что купившие акции «Газпрома» до 7 октября уже гарантированно получат выплаты дивидендов. И держать акции не обязательно. Инвесторы просто продают бумаги, и падение происходит, как правило, на процент выплат. Бояться этого не стоит», — отметил аналитик.

Оганезов добавил, что обычно такие ценовые разрывы выравниваются за месяц, но в этот раз срок может увеличиться.

«Дивидендные гэпы довольно быстро закрываются, прошлый «Газпром» закрыл за один месяц. В этот раз все может быть дольше на фоне меняющейся геополитической обстановки. Фундаментально компания остается очень сильной, проблем с доходами нет. Вдобавок «Газпром» пополняет бюджет страны, а значит высокие выплаты дивидендов ожидаются и в будущем. Вероятно, за пару месяцев эта просадка цены акций вполне может быть закрыта», — резюмировал эксперт.

Утром в понедельник, 10 октября, акции «Газпрома» в начале торгов потеряли более 25% своей цены относительно закрытия пятничной сессии и торговались по 150,46 руб. (195,15 руб. на закрытии в пятницу). К 12.30 мск бумагам удалось немного отыграть падение, они стоили уже более 159 руб.