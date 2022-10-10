Доллар превысил 63 рубля, обновив максимум с 7 июля

Рубль утром 10 октября усиливает падение. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:58 по московскому времени рос на 1,4 руб., до 62,4 руб., юаня — на 16 копеек, до 8,66 руб., а евро — на 97 коп., до 60,87 руб.

До этого курс доллара поднимался до 63,095 руб., обновив максимум с 7 июля.

Доллар также прибавлял 1,64% на 8:44 мск, а к 8:53 мск замедлился до 61,65 руб.

Евро же в 8:43 вырос до 60,41 руб., прибавив на 0,86%.

Ранее сообщалось, что в Центробанке разработали новые способы устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю. По мнению экспертов, эти процедуры могут быть востребованы в случае прекращения биржевых торгов валютами «недружественных стран» из-за санкций.

Директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев также заявлял, что в случае введения санкций против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными.