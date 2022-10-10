Reuters: индийские банки стали избегать транзакций с Россией из-за опасений вторичных санкций

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Global Look Press

Крупные банки в Индии опасаются вторичных санкций со стороны Запада, поэтому начали избегать механизма расчета в национальной валюте с Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях вместо доллара и евро. При этом данной схемы придерживаются лишь две небольшие финансовые организации (Yes Bank и UCO Bank), которые заключили соглашения с ПСКБ и Газпромбанком. А вот более крупные кредитные учреждения беспокоятся о возможных санкциях, отметили в публикации.

По данным агентства, российская сторона запросила у восьми крупных баков Индии организовать возможность расчетов в рупиях, однако те на запрос до сих пор не ответили. Источники в кредитных учреждениях добавили, что руководство пока что не рассматривает возможность использования этого механизма.

В агентстве указали, что индийские банки продолжают расчеты в долларах и евро с российскими структурами. Кроме того, есть определенные сложности с установлением курса обмена, так как рупия ликвиднее рубля.

19 сентября индийская газета The Economic Times писала, что индийские банки в совокупности получили около 20 заявок на открытие счетов со стороны российских кредитных организаций. В публикации добавили, что несколько заявок получил индийский Yes Bank, в частности, одну от «Международного финансового клуба» Михаила Прохорова.

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