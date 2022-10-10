Финансисты попросили Шойгу ускорить согласование списка сотрудников для отсрочки от мобилизации

Представители финансового рынка просят ускорить согласование списка сотрудников, у которых есть право на бронь от частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) к министру обороны Сергею Шойгу.

НСФР попросил ускорить процесс утверждения списков сотрудников банков, которым положена бронь от мобилизации, для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы. Речь идет о том, что банки передали информацию о сотрудниках в конце сентября, но работники не получили подтверждения того, что им предоставлена отсрочка от призыва. Кроме того, сотрудники продолжают получать повестки о призыве на военную службу по мобилизации.

Источник издания в одном из крупных банков отметил, что из компании был мобилизован один из ключевых сотрудников IТ-службы. При этом он не служил, и ему было больше 35 лет. В другом банке также призвали крупного руководителя IT-подразделения, который был включен в список ЦБ. Другой собеседник указал на то, что по мобилизации берут как рядовых служащих, так и топ-менеджеров.

В связи с вышеуказанным в НСФР попросили также максимально быстро довести список сотрудников, которым положена бронь, до военных комиссариатов. Кроме того, сами сотрудники должны получить документы, которые будут подтверждать отсрочку.

7 октября глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что региональные военкоматы начали получать списки сотрудников IТ-компаний из Минобороны для оформления отсрочки.