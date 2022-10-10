Бизнес начал массово отказываться от новогодних корпоративов вслед за властями

Вслед за региональными и муниципальными властями в 2022 году от новогодних корпоративов начал массово отказываться бизнес, где уже две трети компаний решили не проводить праздничные мероприятия. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«70% компаний, планировавших в этом году провести новогодние корпоративы, отменили их из-за несвоевременности развлекательных мероприятий. Традиционно к началу октября уже оказываются забронированы почти все места для проведения корпоративов, но в этом году — лишь 40% площадок», — отметил гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий.

Участники рынка сошлись во мнении, что в этом году число корпоративов серьезно сократится. Кроме того, сейчас нет подтвержденных заказов на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов. Некоторые представители бизнеса добавили, что действительно не будут проводить корпоративы на Новый год, либо будут принимать решение ближе к концу года в зависимости от обстоятельств. При этом часть компаний все-таки не собирается отказываться от привычного формата праздника.

Аналитики посчитали, что ситуация в сегменте корпоративных мероприятий уже привела к снижению спроса и отменам броней залов в гостиницах. На фоне экономических сложностей компании стремятся уменьшить расходы. При этом популярные ранее новогодние площадки будут вынуждены делать скидки, чтобы удержать клиентов. Что же касается популярных артистов, то сложившаяся ситуация приведет к падению их доходов.

7 октября замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин пояснил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы перенаправить средства для помощи мобилизованным, не стоит.