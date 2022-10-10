«Ъ»: власти Белоруссии временно остановили поставки курицы и молочки в Россию

Власти Белоруссии ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции в Россию в рамках борьбы с ростом цен на продукты питания в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии местным производителям мясо-молочного сектора.

Пытаясь удержать внутренние цены на продукты питания, в Белоруссии ввели для семи крупных производителей мясо-молочного сектора республики ограничения на вывоз продукции за границу, в том числе и Россию. При этом в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии указали, что этот шаг необходим для насыщения собственного рынка продукцией.

Источник издания отметил, что Белоруссия ввозит в Россию около 140 тыс. тонн мяса птицы в год. При этом до конца года, с учетом запрета, может выпасть до 30 тыс. тонн поставок, что вполне может спровоцировать рост цен. При этом другой собеседник газеты указал на то, что российские компании могут заместить выпадающие объемы, а рост цен, если и будет, то в пределах нескольких процентов.

Аналитики посчитали, что молочные комбинаты Белоруссии, которые попали под запрет, выпускали сухое цельное молоко и сгущенное молоко. Однако по этим видам продукции на российском рынке наблюдается перенасыщение, а на складах скопились излишки товаров. Поэтому выпадающие объемы будут полностью замещены. Что же касается продукции животного происхождения, то и в этом сегменте рынок перенасыщен продукцией. Поэтому решение Белоруссии практически не повлияет на цены в России.

В конце июня «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей говядины и мясопереработчиков писал, что фермеры в России стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами.