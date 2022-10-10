«Известия»: Европе предрекли дефицит газа зимой без поставок из России

Запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставок из России не будет. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на материалы Института проблем энергетики.

Сейчас в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы находится около 85 млрд кубометров газа, но этих запасов может не хватить на зиму, если поставки из России прекратятся. То есть без поставок газа из России запасов хватит до января. Но даже с сохранением текущего уровня прокачки газ в Европе может закончиться к концу февраля, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для того, чтобы запасы газа в Европе закончились в январе, должно совпасть несколько условий. Речь идет об увеличенном отборе газа из хранилищ, холодной зиме и резком уменьшении поставок СПГ. При этом поставки СПГ в Европу уменьшатся, если Китай смягчит ковидные ограничения и снова увеличит закупку энергоносителей.

Аналитики посчитали, что энергосистема Европы будет сильно зависеть от погоды, как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Если не будет введено нормирование потребления газа и лимиты отбора из хранилищ, то при холодной погоде они быстро опустеют. При этом решением европейской проблемы может стать запуск неповрежденной нитки трубопровода «Северный поток – 2». Однако даже если запуск газопровода из-за холодов не состоится, то для Европы можно будет найти дополнительные объемы газа, но они могут обойтись региону, вполне вероятно, в $3-4 тыс. за тысячу кубометров.

7 октября премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что Евросоюз может остаться вообще без энергии в случае введения потолка цен на газ. По его словам, нужно поступать очень аккуратно при принятии решений, так как могут быть проблематичные последствия.