Глава Минторга Белоруссии Богданов: мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров

Руководитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что введенный в республике мораторий на рост цен не приведет к дефициту товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ОНТ.

«Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и все будут работать в нормальном режиме», — утверждает министр.

Он добавил, что была поставлена задача, чтобы ассортимент на полках магазинов не сузился и не было уходов с рынка. Кроме антимонопольных служб, этим занимаются представители прокуратуры, милиции и комитета госконтроля Белоруссии.

Ранее стало известно, что уголовное дело было возбуждено по результатам проверок сотрудников КГК в магазине белорусского города Лида из-за завышения цены.

7 октября Лукашенко подписал соответствующий документ. Целями директивы являются защита интересов граждан и организаций Белоруссии, а также предотвращение дальнейшего роста цен.