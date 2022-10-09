Минторг Белоруссии: мораторий на увеличение цен не станет причиной дефицита товаров

Введенная в Белоруссии заморозка цен на товары не станет причиной их дефицита. Это заявление во время эфира на телеканале ОНТ сделал министр антимонопольного регулирования и торговли республики Алексей Богданов.

«Предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет. Некоторые сейчас паникуют, но пройдет время, голова остынет, и всё будут работать в нормальном режиме», — цитирует глава ведомства ФАН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее провел совещание по ценовой ситуации в стране, напоминает газета «Взгляд».

Во время мероприятия глава государства раскритиковал увеличение стоимости товаров и скорость инфляции.

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