Nikkei: санкции против России будут бессмысленными из-за общего сокращения добычи нефти

Решение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки может привести к тому, что санкции против России станут бессмысленными. Об этом пишет Nikkei Asian Review.

В публикации отметили, что экономические санкции против России вскоре окажутся бессмысленными из-за того, что Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны решили резко сократить добычу нефти. Это делает совершенно неопределенным, сработает ли потолок цен на российскую сырую нефть, к которому стремится G7.

По данным издания, вполне вероятно, что цены на нефть вырастут из-за уменьшения добычи. Из-за этого пропасть между США и добывающими нефть странами Ближнего Востока становится все больше. При этом пока Индия и Китай будут закупать нефть у России с хорошей скидкой. Однако при уменьшении предложения нефти на рынке цены могут вырасти, из-за чего эти страны будут вынуждены покупать российскую нефть, даже по более высокой цене.

В статье добавили, что при дальнейшем росте цен на нефть Россия лишь увеличит свои доходы. При этом даже снижение продаж несильно повлияет на российскую экономику. Кроме того, страны Ближнего Востока опасаются дешевой нефти и повторения кризиса 2008 года, поэтому нельзя исключать вероятность очередного сокращения добычи.

Ранее в воскресенье премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вводить новые санкции против России становится сложнее для Европейского Союза. По ее словам, «усталость от войны» европейцев и усиление трека внутриполитических проблем являются основными факторами проблем с единством стран ЕС в данном вопросе.