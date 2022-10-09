Nikkei: санкции против России будут бессмысленными из-за общего сокращения добычи нефти

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Решение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки может привести к тому, что санкции против России станут бессмысленными. Об этом пишет Nikkei Asian Review.

В публикации отметили, что экономические санкции против России вскоре окажутся бессмысленными из-за того, что Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны решили резко сократить добычу нефти. Это делает совершенно неопределенным, сработает ли потолок цен на российскую сырую нефть, к которому стремится G7.

По данным издания, вполне вероятно, что цены на нефть вырастут из-за уменьшения добычи. Из-за этого пропасть между США и добывающими нефть странами Ближнего Востока становится все больше. При этом пока Индия и Китай будут закупать нефть у России с хорошей скидкой. Однако при уменьшении предложения нефти на рынке цены могут вырасти, из-за чего эти страны будут вынуждены покупать российскую нефть, даже по более высокой цене.

В статье добавили, что при дальнейшем росте цен на нефть Россия лишь увеличит свои доходы. При этом даже снижение продаж несильно повлияет на российскую экономику. Кроме того, страны Ближнего Востока опасаются дешевой нефти и повторения кризиса 2008 года, поэтому нельзя исключать вероятность очередного сокращения добычи.

Ранее в воскресенье премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вводить новые санкции против России становится сложнее для Европейского Союза. По ее словам, «усталость от войны» европейцев и усиление трека внутриполитических проблем являются основными факторами проблем с единством стран ЕС в данном вопросе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть