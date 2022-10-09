ТАСС: экспортеры могут поддержать экономику России в 2022 году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В 2022 году экономика России будет поддержана экспортерами, поэтому итоги года могут быть даже лучше прогнозов Минэкономразвития. Об этом ТАСС заявили опрошенные эксперты.

«ВВП достаточно инертный, в этом году его сильно поддержали отрасли-экспортеры. Собственно, из-за хорошей конъюнктуры не реализовались мрачные весенние прогнозы. Пока и цены на экспорт комфортные, и бюджетные расходы выросли, скорее всего, результаты будут даже лучше оценок Минэка», — отметил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

По его словам, 2023 год в прогнозах выглядит сложным. Речь идет о глобальной рецессии, многочисленных ограничениях, санкциях, а также возможных последствиях частичной мобилизации. Все это в совокупности повлияет на различные отрасли экономики. Поэтому ВВП может снизиться и второй год подряд.

Виталий Исаков из УК «Открытие» добавил, что к концу года доллар может быть в диапазоне 64-72 рубля, а евро в диапазоне 64-75 рублей. При этом лучше всего продать валюту недружественных стран и взять российские акции. Кроме того, увеличится доля юаня и ряда других валют.

7 октября на сайте Центробанка (ЦБ) сообщалось, что международные резервы России по итогам сентября 2022 года снизились на $24,972 млрд или на 4,4% — до $540,688 млрд с $565,660 млрд.

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