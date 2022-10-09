Президент Турции Эрдоган пообещал снижать ключевую ставку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны будут и в дальнейшем снижать ключевую ставку, передает телеканал TRT.

«Пока ваши братья находятся у власти, процентная ставка будет продолжать снижаться каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Мы не нуждаемся ни в чьих советах и рекомендациях», — отметил Эрдоган.

Центробанк Турции держал ключевую ставку на уровне 14% с конца прошлого года по август 2022 года. После этого она стала постепенно снижаться.

26 сентября курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума на фоне снижения ключевой ставки в стране до 12%. В ходе торгов 26 сентября курс достигал 18,458 лиры за доллар в нижней точке.

До этого глава оппозиционной «Народно-республиканской партии» (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу пообещал увеличить государственные расходы на социальное обеспечение и списать кредиты туркам с низкими доходами. Кылычдароглу намерен утроить долю расходов на социальное обеспечение. Они составят $300 млрд, это 12% от государственного бюджета.