Аналитик оценил влияние Лондонской биржи металлов на горнорудную промышленность

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что прогноз о потрясении горнорудной промышленности из-за антироссийских санкций со стороны Лондонской биржи металлов (LME) – преувеличение.

Накануне обозреватель Bloomberg Джек Фарчи написал, что LME может ввести санкции против российской горнорудной промышленности, и это станет потрясением для мировой индустрии.

Калачев кратко ответил, что такой прогноз – преувеличение, так как LME ведет себя в последнее корректно и не инициирует запреты, а только исполняет их.

«А то, что Лондонская биржа сейчас запустила процедуру обсуждения возможного введения собственных ограничений, — это только предположительная процедура. Ее еще будут обсуждать, могут не утвердить», — сказал эксперт.

Если допустить, что LME примет решение об ограничениях, то российские компании не смогут перенаправлять металлы на склады Лондонской биржи. Отчасти такие перспективы, по мнению Калачева, могут беспокоить игроков.

«Но в том, что это решение угробит горнорудную промышленность, мне кажется, что это чушь. Я считаю, что это не так», — резюмировал аналитик.