«Аш-Шурук»: в Египте может заработать российская платежная система «Мир» в ближайшие дни

Российская платежная система «Мир» в скорой перспективе может заработать в Египте, сообщает египетская газета «Аш-Шурук», ссылаясь на источники в экономической и туристической сферах.

В материале говорится, что информированные источники сообщили газете о внедрении системы «Мир» и начале операций с российским рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни.

Собеседники издания также пояснили, что на решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе банков Турции от взаимодействия с платежной системой из-за страха попасть под вторичные санкции.

Источники в туристической отрасли не смогли оценить правдивость этой информации, отметив, что подобные переговоры ведутся, сообщает РИА «Новости».

Российский посол в Каире Георгий Борисенко говорил, что Москва работает с Центробанком Египта над возможностью использования карт «Мир».

О том, что происходит с картами «Мир» в Турции, читайте в материале «Газеты.Ru».