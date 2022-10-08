Минтранс РФ сообщил, что поезда по Крымскому мосту запустят 8 октября к 20.00

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Alexey Pavlishak/Reuters

В Министерстве транспорта РФ заявили, что организацию движения первых поездов по Крымскому мосту после произошедшего утром 8 октября ЧП планируется обеспечить сегодня к 20.00 (мск). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет пропуска поездов уже проведена.

«По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по московскому времени», — рассказали в Минтрансе России.

Ранее сообщалось, что компания «Российские железные дороги» взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении полуострова. Отмечается, что РЖД совместно с Министерством транспорта РФ вырабатывает оптимальные варианты доставки товаров в регион.

До этого холдинг РЖД временно приостановил продажу билетов на ближайшие поезда в Крым из-за взрыва на Крымском мосту, который случился утром 8 октября. В компании заявили, что на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут вернуть билеты без дополнительных сборов и плат.

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