Минтранс: между Краснодарским краем и Крымом запустят суда вместимостью от ста пассажиров

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Елена Якимова/ТАСС

Врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил журналистам, что между Краснодарским краем и полуостровом запустят суда средней вместимости для перевозки пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка ста и более человек», — сообщил он.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым будет запускать паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту. По словам Аксенова, в данный момент на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей. Он отметил, что власти планируют информировать о ситуации с ЧП на Крымскому мосту в постоянном режиме.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Арка над сухопутной частью моста не получила повреждений. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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