CМИ: Британия обследуют трубопроводы из-за опасений, что РФ их «заминировала»

Власти Великобритании решили обследовать подводные кабели и трубопроводы, опасаясь, что их могла «заминировать» Россия. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Министры (Британии. — «Газета.Ru») попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины», — говорится в сообщении издания.

Как заявил Daily Mail источник в правительстве Соединенном Королевстве, «все» следят за расследованием ЧП на «Северных потоках», которая проводит Дания.

«Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно? Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где еще могли быть установлены мины», — сказал источник.

По его словам, несколько лет британская сторона якобы наблюдала «подозрительную активность российских подлодок» вокруг своей подводной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена приобрести два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и кабелей, после утечек газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Утечки газа на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Причины этого инцидента неизвестны. Диверсия – одна из версий, которую в настоящее время обсуждают в России и в странах Запада. Расследование все еще ведется.