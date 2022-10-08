Саудовский министр отреагировал на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Глава МИД Саудовской Аравии аль-Джубейр: королевство сокращает нефтедобычу не во вред США

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Reuters

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в интервью Fox News, что у королевства не было цели навредить США через сокращение нефтедобычи.

Он указал, что подобное предположение «целиком и полностью неверно». По словам министра, высокие цены на бензин в США — также не вина Саудовской Аравии.

«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки растут из-за действий России и Саудовской Аравии.

5 октября ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. После этого в Белом доме заявили, что Байден разочарован данным решением.

Обозреватель Bloomberg Бобби Гош Байдена ударить Саудовскую Аравию «по больному месту» за сокращение нефтедобычи.

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