МВФ выделил Украине $1,3 млрд

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Yuri Gripas/Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7 октября одобрил предоставление Украине $1,3 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Средства, как отметили в МВФ, пойдут на удовлетворение потребностей, связанных с финансированием платежного баланса. Предоставленная сумма также «сыграет стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины», сообщили в фонде.

Вместе с тем, в МВФ прогнозируют, что ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 35%.

7 октября глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан спрогнозировал рост госдолга страны 2023 году в два раза – до 6,4 трлн гривен ($174 млрд).

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета страны на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%.

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