С 7 октября заработал порт Мариуполя

Председатель правительства ДНР Хоценко: порт Мариуполя начал функционировать с 7 октября

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Председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что порт Мариуполя начал работать с 7 октября.

«Это большая наша ниша, которая пока не охвачена с учетом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Хоценко отметил, что порт для ДНР — это точка экономического роста.

7 октября министр угля и энергетики республики Андрей Чертков в беседе с ТАСС сообщил, что порт планируют использовать для экспорта угля, добытого в ДНР.

5 октября Хоценко рассказывал, что ДНР экспортирует уголь в Турцию, откуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки.

Ранее замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров отмечал, что новые регионы России, среди которых и ДНР, могут получить освобождение от налога на прибыль на десять лет.

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