Госдолг Украины в 2023 году вырастет до $174 млрд

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан спрогнозировал рост госдолга страны 2023 году в два раза – до 6,4 трлн гривен ($174 млрд. – «Газета.Ru»). Такие данные были озвучены во время презентации результатов экспертизы проекта бюджета на 2023 год.

«Государственный долг вырастет вдвое по сравнению с имеющимся по состоянию на 31 августа этого года — до 6,4 триллиона гривен», — сообщил Пацкан в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Он подчеркнул, что главный приоритет в 2023 году — финансирование нацбезопасности и обороны страны. На эту сферу предусмотрено 1,1 трлн гривен (около $30 млрд) или 85% доходов.

Пацкан добавил, что уменьшены трансферты из государственного бюджета местным органам власти на 13,5%, они составят 182 млрд гривен ($4,9 млрд).

Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что страна планирует покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет международной финансовой помощи и выпуска облигаций.