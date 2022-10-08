Госдолг Украины в 2023 году вырастет до $174 млрд

Глава Счетной палаты Пацкан: госдолг Украины вырастет в 2023 году вдвое – до $174 млрд

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан спрогнозировал рост госдолга страны 2023 году в два раза – до 6,4 трлн гривен ($174 млрд. – «Газета.Ru»). Такие данные были озвучены во время презентации результатов экспертизы проекта бюджета на 2023 год.

«Государственный долг вырастет вдвое по сравнению с имеющимся по состоянию на 31 августа этого года — до 6,4 триллиона гривен», — сообщил Пацкан в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Он подчеркнул, что главный приоритет в 2023 году — финансирование нацбезопасности и обороны страны. На эту сферу предусмотрено 1,1 трлн гривен (около $30 млрд) или 85% доходов.

Пацкан добавил, что уменьшены трансферты из государственного бюджета местным органам власти на 13,5%, они составят 182 млрд гривен ($4,9 млрд).

Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что страна планирует покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет международной финансовой помощи и выпуска облигаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть