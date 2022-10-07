Стоимость нефти марки Brent превысила $97 впервые с конца августа

Cтоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднималась выше $97 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз такой рост цен фиксировали 31 августа. В ходе дневной сессии сырьевые котировки достигли отметки $97,89 за баррель. При этом в рамках утренней сессии стоимость североморской марки опускалась в моменте до $94,04. Таким образом, за день цена на сырье увеличилась почти на 3% в сравнении с показателями на закрытии торгов 6 октября.

7 октября американский телеканал ABC сообщил, что решение стран – участниц альянса ОПЕК+ о сокращении ежесуточной добычи на 2 млн баррелей начиная с ноября 2022 года ударило по позициям президента США Джо Байдена в преддверии выборов в сенат. Из-за этого решения цены на бензин в Штатах могут увеличиться в среднем на 10-30 центов за один галлон в ближайшее время.

По словам руководителя отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрика де Хаана, сокращение объемов добычи нефти ОПЕК+ может способствовать большому росту трат на топливо жителями США, включая бензин и обогрев домов. Повышение спроса на топливо в преддверии зимнего отопительного сезона приведет к росту цен на ключевые марки.