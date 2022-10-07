Bloomberg: Франция захотела построить урановый завод для снижения энергозависимости Европы от России

Французский государственный производитель урана Orano SA рассматривает возможность увеличения своих мощностей по обогащению радиоактивной руды в ядерное топливо почти на 50%. Это желание обусловлено опасениями по поводу энергетической зависимости западных стран от поставок российских ресурсов, сообщает Bloomberg.

«Конфликт на Украине возрождает актуальность увеличения западных мощностей по обогащению урана, чтобы избежать потенциального дефицита топлива в Европе», — говорится в материале.

Предположительная стоимость строительства нового уранового завода в центральной части Франции оценивается в €1,3 млрд ($1,3 млрд). Проект подразумевает расширения мощностей с 7,5 млн до 11 млн разделительных рабочих единиц для обогащения радиоактивной руды в ядерное топливо, сообщается в статье.

«Мы работаем над различными сценариями, включая расширение нашего завода Georges Besse II, что было бы самым быстрым вариантом, а также над созданием дополнительных мощностей в США», — заявил глава отдела коммуникаций Orano Кристоф Нойно.

Строительство нового завода позволило бы создать дополнительную «подушку безопасности» в случае включения в антироссийский санкционный список крупнейшей мире компании по обогащению урана — российской госкорпорации «Росатом». В настоящее время власти европейских стран опасаются, что электроснабжение сотен миллионов людей по всему миру может оказаться под угрозой срыва.

5 октября глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил о договоренности страны с властями Евросоюза о невключении в антироссийский санкционный список мер, направленных против атомной энергетики. Благодаря этому у госкорпорации «Росатом» не будет препятствий для завершения строительных работ на новых энергоблоках АЭС «Пакш-2».