Посол России в Лондоне заявил, что британским бизнесменам советуют не налаживать связей с Москвой

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

В Британии местным бизнесменам советуют не налаживать связи и экономические контакты с Россией. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Прямым текстом это все воспрещается, бизнесменам советуют уйти полностью от любых связей, контактов, даже простых разговоров на обыденные темы», — заявил Келин.

По его словам, подобным образом Лондон практически сводит на нет все попытки налаживания двусторонних экономических связей с Москвой.

«(В Британии происходит — «Газета.Ru») полное «выжигание» пространства, связанного с Россией», — заключил Келин.

30 сентября правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, включив в них главу Центрального Банка Эльвиру Набиуллину. По мнению британских властей, она оказывает поддержку курсу российского правительства.

4 октября Британия внесла в санкционный список бывшего калининградского чиновника, главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева. На этот пост его назначили в июле 2022 года. Новые ограничения предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения. Правительство Британии обвинило Елисеева в причастности к действиям по «дестабилизации Украины».

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