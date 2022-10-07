Рубль усиливает падение к евро, который превышал 61 рубль

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Рубль 7 октября усиливает падение к евро, который уже дорожал выше 61 рубля впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.46 мск рос на 27 копеек, до 61,17 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 60,32 рубля. Евро обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 61,26 рубля.

Ранее курс евро впервые с 22 сентября в ходе валютных торгов на Мосбирже превысил 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи. Согласно информации биржи, по состоянию на 11:03 мск курс евро составил 60,14 рубля. Рост составил 1,76%.

Уже к 11:05 мск рост замедлился, курс евро составил 59,85 рубля. Доллар также вырос на 0,68%, его курс составил 61,31 рубля.

До этого кандидат экономических наук Михаил Белев рассказал, как вхождение регионов в состав РФ скажется на курсе рубля. По его словам, расширение территории страны приведет к укреплению экономики и курса рубля. При этом отрицательного влияния на экономику России быть не должно.

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