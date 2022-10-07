Премьер Люксембурга Беттель допустил, что потолок цен на газ оставит Европу без энергии

Евросоюз может остаться вообще без энергии в случае введения потолка цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Его слова приводят «РИА Новости».

«Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Мы должны быть очень аккуратны при принятии решений. Могут быть проблематичные последствия. Нужно понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире», — рассказал Беттель.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен заявил о невозможности решить вопрос с дефицитом газа в ЕС потолком цен на него. По его словам, введение ограничений никак не решит проблему критической нехватки газа в Европе.

По информации «РИА Новости», сегодня в Праге проходит неформальный саммит Евросоюза, на котором могут вновь вернуться к обсуждению идеи ввести предельные цены на российский газ.

По информации The Guardian, ЕС отказался от этой идеи. К такому выводу авторы газеты пришли авторы в ходе анализа документов Европейской комиссии, попавших в распоряжение издания. В документах ведется обсуждение о введении дополнительного налогообложения для нефтяных и газовых компаний — однако речи о введении потолка цен на газ из России нет.