Сенатор Долгов допустил, что российская экономика перейдет к росту уже в конце 2022 года

Постепенный рост экономики России может начаться уже в конце 2022 года. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Он назвал следующий год «рубежным» в вопросе восстановления экономики и предположил, что она перейдет к росту уже в конце этого года.

«Следующий год должен быть «рубежным» в восстановлении экономики России. Поэтому постепенный рост можно ожидать уже к его концу», — отметил Долгов.

Сенатор уточнил, что российская экономика пока испытывает давление санкций со стороны Евросоюза и США, для стимулирования ее роста нужно принять дополнительные меры – в частности, ЦБ должен снижать ключевую ставку, должно развиваться производство.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по ожиданиям правительства, чуть больше чем через год экономика России вернется к уверенному росту.

По прогнозам Мишустина, ВВП (валовый внутренний продукт) России также будет расти в 2024-2025 годах.

По данным Минэкономразвития, российский ВВП за первые восемь месяцев 2022 года (январь--август) снизился на 1,5% в годовом выражении. В ведомстве считают, что спад ВВП в 2022 году составит 2,9%, в 2023 году — 0,8%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, в 2024 и 2025 годах национальная экономика станет расти на 2,6% ежегодно.