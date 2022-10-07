«Ъ»: сеть OBI к 2023 году будет переименована в HOBI или OBBI

Сеть строительных гипермаркетов OBI к 2023 году будет переименована в HOBI или OBBI из-за передачи активов немецким владельцем сети, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI <...> Компания также зарегистрировала новый домен h-obi.ru», — сообщает издание со ссылкой на базу Роспатента.

В компании также подтвердили, что рассматривают возможности для дальнейшего развития бизнеса — в первую очередь, рост продаж.

Ранее новый владелец OBI бизнесмен Йозеф Лиокумович заявил о покупке сети за 600 рублей.

По его словам, OBI — отличная компания по многим показателям, однако сейчас ее необходимо «ставить на ноги». В 2022 году компанию пошатнуло то, что магазины сети были закрыты полтора месяца. Кроме того, он указал на задолженности компании перед основной фирмой и российскими компаниями.