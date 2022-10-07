Эксперт Тимофеев: восьмой пакет санкций ЕС не вызовет паники среди российского бизнеса

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Brian Snyder/Reuters

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и альтернативные рынки сбыта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, происходящее сегодня — это плохо, а РФ не может игнорировать новые санкции, которые наносят ущерб российским компаниям и добивают остатки торговых связей Москвы и Брюсселя.

Он отметил, что с другой стороны, новый пакет санкционных мер ничего кардинально не поменяет для экономики Российской Федерации. Тимофеев подчеркнул, что вводимые меры являются рутиной, по сравнению с тем, что Запад реализовывал весной и летом 2022 года. По его словам, за семь месяцев российский бизнес перестраивался и психологически стал менее чувствительным по отношению к санкциям.

Ранее стало известно, что Европейский союз утвердил новый, восьмой пакет санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине.

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Санкции против России
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