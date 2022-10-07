Эксперт Тимофеев: восьмой пакет санкций ЕС не вызовет паники среди российского бизнеса

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что восьмой пакет санкций ЕС не вызовет большой паники среди российского бизнеса, который активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и альтернативные рынки сбыта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, происходящее сегодня — это плохо, а РФ не может игнорировать новые санкции, которые наносят ущерб российским компаниям и добивают остатки торговых связей Москвы и Брюсселя.

Он отметил, что с другой стороны, новый пакет санкционных мер ничего кардинально не поменяет для экономики Российской Федерации. Тимофеев подчеркнул, что вводимые меры являются рутиной, по сравнению с тем, что Запад реализовывал весной и летом 2022 года. По его словам, за семь месяцев российский бизнес перестраивался и психологически стал менее чувствительным по отношению к санкциям.

Ранее стало известно, что Европейский союз утвердил новый, восьмой пакет санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине.