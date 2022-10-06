Минпромторг разрабатывает меры по поддержке производства смартфонов, планшетов и ПК

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Власти России разрабатывают субсидии для серийного производства электронной аппаратуры. Новые меры коснутся создания планшетов, смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров, приводит слова пресс-службы Министерства промышленности и торговли ТАСС.

«Данная мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ — «Газета.Ru») в установленном порядке», — заявили в пресс-службе ведомства.

5 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минпромторга сообщила о планах зеленоградского завода «Микрон» и компании «НМ-Тех» производить в России микросхемы для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипы для банковских карт. Для реализации этой цели есть необходимое оборудование и специалисты.

Запуск высокотехнологичной продукции планируется начать в кратчайшие сроки. Для производства потребуется освоить выпуск полупроводников по топологии тоньше, чем 250 нм.

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