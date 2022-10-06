В СберБанк Онлайн появилась возможность оформить страховку для защиты при потере работы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Зарплатные клиенты Сбера теперь могут оформить страховку для защиты при потере работы в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Зарплата», сообщает пресс-служба банка.

Как отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Екатерина Гарцева, в рамках данного полиса застрахованные получают выплаты в случае больничного или госпитализации, а также при таких заболеваниях, как инсульт, инфаркт, онкология — в зависимости от выбранного пакета.

Также в банке сообщили, что застраховаться можно на любую сумму — от 30 000 до 1 000 000 рублей. Приложение рассчитает ежемесячный платеж и размер ежедневных выплат при наступлении страхового случая. Клиент оплачивает страховку раз в месяц, при этом отказаться от нее можно в любой момент.

Оформить страховку можно нажав на плашку «Удобная страховка. Защита при потере работы» в разделе «Зарплата». После расчета стоимости клиент может ее оплатить.

«Обеспечить себя защитой от неприятных финансовых последствий, связанных с потерей работы и/или здоровья, может помочь онлайн программа, разработанная «СберСтрахование жизни». При подключении двух пакетов рисков сразу — программа будет доступна со скидкой 20%», — отметила исполнительный директор «СберСтрахование жизни» Ирина Корсакова.

Она подчеркнула, что преимуществом страховой программы является то, что ее можно открыть в любой момент, а если клиент не планирует дальше ей пользоваться — может просто отключить автоплатеж в приложении.

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