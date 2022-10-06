Власти Молдавии продлили режим ЧП на 60 дней на фоне энергетического кризиса

Парламент Молдавии продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на фоне усиления энергетического кризиса. Подобная ситуация должна закончиться 7 октября 2022 года, сообщает ТАСС.

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова <…> продлить на 60-дневный срок с 7 октября 2022 года», — говорится в постановлении парламента Молдавии.

Такое решение было обусловлено опасениями властей республики возможного прекращения поставок российского газа. На кризисную ситуацию также давит и сокращение поставок с электростанций в Приднестровье и на Украине, указала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

«Для управления кризисом необходимо принимать быстрые решения и вводить режим ЧП», — заключила Гаврилица.

5 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну призвал граждан республики продолжать экономию энергопотребления на фоне усиления энергокризиса в стране. При этом, по его словам, жители уже по итогам сентября сократили уровень использования газа более чем на 30%. Это было обусловлено шестикратным ростом тарифы на газ — с 2021 года они увеличились до 29 леев ($1,47) за кубометр.