Bloomberg: предельные цены на российскую нефть ударят по глобальному сырьевому рынку

Новые санкции Евросоюза против России, подразумевающие ввод предельных цен на перевозимое морским путем сырье, вкупе с решением ОПЕК+ сократить ежесуточную добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки нанесут удар по глобальному нефтяному рынку. Об этом сообщает Bloomberg.

«Попытки ограничить цены на российские энергоресурсы приведут к тому, что РФ перестанет их поставлять за рубеж. Об этом Москва неоднократно предупреждала страны Запада», — говорится в материале.

При этом решение России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 30% уже нанесло урон по позициям администрации президента США Джо Байдена в преддверии выборов в Сенат, которые должны состояться 8 ноября 2022 года.

«Недавнее решение России и Саудовской Аравии сократить нефтедобычу до 30% уже шокировало администрацию Белого дома. Американские власти надеялись отговорить членов ОПЕК+, но безуспешно», — сообщается в статье.

6 октября власти Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. Под ограничения благодаря вводу предельных цен попали морские перевозки нефти, а также запрет импорта российских товаров на €7 млрд. В торговое эмбарго вошли: экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.