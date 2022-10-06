Bloomberg: предельные цены на российскую нефть ударят по глобальному сырьевому рынку

close
100%
Ana Maria Otero/AP

Новые санкции Евросоюза против России, подразумевающие ввод предельных цен на перевозимое морским путем сырье, вкупе с решением ОПЕК+ сократить ежесуточную добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки нанесут удар по глобальному нефтяному рынку. Об этом сообщает Bloomberg.

«Попытки ограничить цены на российские энергоресурсы приведут к тому, что РФ перестанет их поставлять за рубеж. Об этом Москва неоднократно предупреждала страны Запада», — говорится в материале.

При этом решение России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 30% уже нанесло урон по позициям администрации президента США Джо Байдена в преддверии выборов в Сенат, которые должны состояться 8 ноября 2022 года.

«Недавнее решение России и Саудовской Аравии сократить нефтедобычу до 30% уже шокировало администрацию Белого дома. Американские власти надеялись отговорить членов ОПЕК+, но безуспешно», — сообщается в статье.

6 октября власти Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. Под ограничения благодаря вводу предельных цен попали морские перевозки нефти, а также запрет импорта российских товаров на €7 млрд. В торговое эмбарго вошли: экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть