Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

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Planet Labs PBC/Handout via Reuters

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ведомство отметило, что расследование усилило подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Об этом говорится на сайте Службы безопасности страны.

В публикации отмечается, что было установлено, что рядом с «Северными потоками» произошли взрывы. Ведомство сообщило, что расследование на месте происшествия на газопроводах завершено.

«Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже, расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», — говорится на сайте Службы безопасности Швеции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» без участия Российской Федерации.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием взрывов. Nord Stream назвала беспрецедентными повреждения на «Северном потоке».

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