«Яндекс.Маркет» разрешил продавать любые уцененные товары в специальном разделе

С 17 октября любой продавец на «Яндекс.Маркете» сможет торговать уцененными или подержанными товарами, а также витринными образцами. Иначе говоря, ресейл-товарами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«До сих пор на маркетплейсе был представлен ограниченный ассортимент смартфонов и сумок люксовых брендов от избранных продавцов. Сервис расширил этот раздел и открыл возможность продавать ресейл-товары для всех продавцов. Теперь на площадке маркетплейса можно будет разместить товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежду, бытовую технику, полученную по трейд-ину, или редкие товары, которые больше не производятся», — уточнили представители «Яндекс.Маркета».

По их словам, опция позволит покупателям сэкономить до 5-10%, а продавцам – увеличить продажи.

«Яндекс Маркет» начал перепродавать подержанные товары люксовых и премиальных брендов в июне этого года. Первой, кто начал сотрудничать с «Яндекс Маркетом», стала платформа TheCultt. Благодаря этому покупатели могли приобрести сумки мировых домов моды: Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada, Saint Laurent и других. Товары продавались по цене 50% от первоначальной. Тогда же «Яндекс.Маркет» сообщал, что в дальнейшем ассортимент пополнит одежда и обувь.