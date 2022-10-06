Потребление пива в России выросло на треть за последние полгода

В России за последние полгода на 33% увеличилось потребление пива. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета».

«Аналитики фискальных данных от «Контур.Маркета» сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года... Потребление пива увеличилось на 33%, прежде всего за счет отечественных брендов. Если продажи наших производителей выросли на 151,5%, то зарубежных — всего на 7,3%»,— сказано в сообщении пресс-службы «Контур.Маркета».

В исследовании «Контур.Маркета» говорится, что стоимость пива также выросла. Средняя стоимость одной бутылки импортного пива выросла на 13%, до 96 руб. Отечественного — на 8%, до 92 руб.

Накануне в Союзе производителей алкогольной продукции назвали информацию о падении продаж водки и другого крепкого алкоголя на 15% в августе — сентябре по сравнению с мартом вымыслом. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, за девять месяцев 2022 года они, напротив, выросли на 6–8%. О падении продаж водки и крепкого алкоголя с 15 августа по 15 сентября по сравнению с мартом на 15% ранее сообщали РИА «Новости». Агентство ссылалось на исследование «Контур.Маркета».