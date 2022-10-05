Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен

Вице-премьер России Александр Новак заявил журналистам, что Россия не будет осуществлять поставки нефти в страны, которые введут ограничения на стоимость российского топлива, так как это нецелесообразно. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», — сказал он.

По словам Новака, Россия выступает против подобных нерыночных инструментов, так как они наносят сильный вред рынку энергетики, ведут к дефициту и росту цен.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу 6 октября. Санкции вносят в черный список философа Александра Дугина, вводят потолок цен на экспорт российской нефти и торговые меры в отношении российской сталелитейной и лесной промышленности на сумму до €7 млрд.