Daily Express: энергетический план Байдена может стать «катастрофой для Европы»

Президент США Джо Байден планирует прекратить экспорт газа и других энергоносителей, чтобы снизить цены на топливо в США. Такое решение может погрузить Европу «в еще больший хаос», пишет британский таблоид Daily Express.

Как отмечается в материале, страны Европы изо всех сил пытаются обеспечить дополнительные поставки энергии на эту зиму и ищут новых поставщиков на фоне сокращения поставок энергоресурсов из России.

Ситуация может обостриться, если Байден, находясь под давлением в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре, решит ограничить экспорт топлива из США в другие страны, считает автор статьи.

В статье приводятся слова аналитика по сырьевым товарам Джованни Стауново, который писал, что чиновники Белого дома попросили Министерство энергетики США проанализировать, приведет ли запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки к снижению цен на топливо. При этом ведущие торговые группы нефтяной промышленности предупреждали администрацию Байдена, что этот шаг может иметь неприятные последствия, отмечает Стауново.

С ним согласен аналитик нефтяного рынка Карим Фаваз. По его словам, «запрет на экспорт дизельного топлива ужасен и может иметь катастрофические глобальные последствия, особенно для Европы».

Автор статьи напоминает, что впервые эта идея была предложена несколько месяцев назад, однако представители нефтяной отрасли отвергли ее. В данный момент эксперты снова обеспокоены тем, что Вашингтон может реализовать этот план.

Американский институт нефти, производители топлива и нефтехимии написали совместное письмо министру энергетики Дженнифер Гранхольм, в котором просят не идти на такие меры. По мнению экспертов, запрет или ограничение экспорта нефтепродуктов снизит уровень запасов, сократит внутренние мощности по переработке, повлияет на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявлял, что странам Европы хватит запасов газа на предстоящую зиму, однако «настоящие трудности» могут начаться в феврале или марте.