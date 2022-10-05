Reuters: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день

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Reuters

Страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, несмотря на просьбы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, решение может вступить в силу с ноября.

Газета The Financial Times ранее писала, что Россия и Саудовская Аравия «настаивали на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более», которое поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев. По мнению аналитиков издания, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

Соединенные Штаты пытались отговорить Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ голосовать за решение по сокращению добычи сырой нефти. Согласно данным CNN, в Белом доме назвали сокращение добычи нефти «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

Агентство Bloomberg писало, что окончание локдаунов в Китае может неожиданным образом сказаться на мировом рынке нефти, приведя к резкому сокращению глобальных запасов сырья и повышению биржевых цен. Кроме того, планы Саудовской Аравии по наращиваю добычи нефти с нынешних 12 млн баррелей в день до 13 млн к 2027 году потребуют многомиллиардных инвестиций. В связи с этим миру в обозримом будущем понадобится разведка новых крупных месторождений на случай увеличения мирового спроса на сырье, заключило агентство.

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