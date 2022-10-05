Российские ювелирные сети сократили число магазинов по итогам первого полугодия

Ювелирные сети в России начали сокращать количество магазинов на фоне нестабильной ситуации в экономике и снижения потребительской активности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные информационно-консалтингового агентства Infoline.

По итогам первого полугодия объем рынка ювелирных изделий увеличился лишь на 2%, составив 152 млрд руб. Однако за последнее время наметилась тенденция к сокращению специализированных магазинов, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Усилился тренд на сокращение числа торговых точек ювелирных магазинов из-за оптимизации бизнеса. За первое полугодие их число снизилось почти на 6%, до около 2,9 тыс. объектов, а рост из крупных сетей продемонстрировали только Sokolov, увеличивший их количество на 37 точек до 381 и Sunlight — на 3 объекта до 460», — заявил Бурмистров.

Тенденция к замедлению развития ювелирного рынка связана с нестабильной ситуацией в экономике, приостановкой работы некоторых зарубежных ювелирных ритейлеров и общим снижением доходов населения, заключили в Infoline.

23 августа агентство Bloomberg сообщило о «незаметном возобновлении» экспорта российских алмазов на мировой рынок. Так, горнорудная компания АЛРОСА нарастила объемы экспорта необработанных алмазов в Индию на сумму более $250 млн в месяц.