Российские ювелирные сети сократили число магазинов по итогам первого полугодия

close
100%
Depositphotos

Ювелирные сети в России начали сокращать количество магазинов на фоне нестабильной ситуации в экономике и снижения потребительской активности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные информационно-консалтингового агентства Infoline.

По итогам первого полугодия объем рынка ювелирных изделий увеличился лишь на 2%, составив 152 млрд руб. Однако за последнее время наметилась тенденция к сокращению специализированных магазинов, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Усилился тренд на сокращение числа торговых точек ювелирных магазинов из-за оптимизации бизнеса. За первое полугодие их число снизилось почти на 6%, до около 2,9 тыс. объектов, а рост из крупных сетей продемонстрировали только Sokolov, увеличивший их количество на 37 точек до 381 и Sunlight — на 3 объекта до 460», — заявил Бурмистров.

Тенденция к замедлению развития ювелирного рынка связана с нестабильной ситуацией в экономике, приостановкой работы некоторых зарубежных ювелирных ритейлеров и общим снижением доходов населения, заключили в Infoline.

23 августа агентство Bloomberg сообщило о «незаметном возобновлении» экспорта российских алмазов на мировой рынок. Так, горнорудная компания АЛРОСА нарастила объемы экспорта необработанных алмазов в Индию на сумму более $250 млн в месяц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть