В Минэке заявили о недооцененном экономическом потенциале присоединенных территорий

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области обладают мощным экономическим потенциалом, недооцененным украинскими властями. Об этом заявил заместитель Министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области обладают мощным экономическим потенциалом, который был серьезно недофинансирован властями Украины и требует значительных инвестиций», — отметил Назаров.

По его словам, новые регионы очень разнообразные в экономическом плане, при распределении ресурсов, в том числе и в тяжелой промышленности. Также у регионов есть хороший потенциал в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и энергетике.

Он добавил, что новые территории помогут увеличить общероссийские показателя в разных отраслях. Например, в металлургии рост составит 20%, в угольной отрасли – 6%, а в производстве подсолнечника – более 20%. При этом валовый региональный продует новых территорий за пять лет достигнет 3 трлн рублей.

Ранее в среду в Минэке заявили, что новые регионы России могут получить освобождение от налога на прибыль на десять лет.